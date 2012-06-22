Украинка попала под машину на турецком курорте

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В Турции гражданку Украины 20 июня на пешеходном переходе сбил автомобиль.
ДТП произошло в провинции Мармарис, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МИД.
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины, женщина, получившая многочисленные ссадины и гематомы, сразу же была госпитализирована в местную. По имеющейся информации переломов и тяжелых травм у нее не обнаружено.
"С целью установления обстоятельств ДТП турецкими компетентными органами открыто производство по делу и ведется следствие", – сообщили в пресс-службе МИД.
Украинские дипломаты постоянно контактируют с родственниками потерпевшей, дело находится на контроле посольства Украины в Турции и в департаменте консульской службы МИД Украины.
Как ранее писал Главред, 14 июня в Псковской области России погибли в ДТП двое граждан Украины, жители Ровенской области.
Установлено, что 34-летний и 43-летний жители Ровенской области, а также 45-летний гражданин Беларуси на автомобиле Renault Traffic ехали на заработки в Санкт-Петербург.
фото: tourskidki.ru
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