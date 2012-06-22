День Конституции подарит гражданам четыре выходных

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В конце июня уик-энд продлится 4 дня. По случаю Дня Конституции Украины украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля включительно.

Мини-каникулы предоставлены в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 28 ноября 2011 года №1210-р "О переносе рабочих дней в 2012 году", сообщает Интерфакс-Украина.

После праздничного выходного 28 июня (День Конституции) сотрудники предприятий и организаций с пятидневной рабочей неделей получат выходной в пятницу, 29 июня.

Согласно распоряжению Кабмина, этот день граждане Украины отработают в субботу, 7 июля.

В то же время, специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни определяет Национальный банк Украины.

Как уже писал Главред, в городах, принимающих Евро-2012, местные власти рекомендовали работодателям устроить выходные в дни матчей. В частности, Киевский горсовет рекомендовал объявить выходными дни проведения матчей Евро-2012 в столице - 11, 15 и 19 июня (выпадают на будние дни) с последующей отработкой.

фото: ru.wikipedia.org

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