За время Евро-2012 в Украину приехали 5 миллионов человек

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Со дня начала проведения в Украине финальной части Евро-2012 – в период с 8 по 21 июня – ее государственную границу пересекло более 5 млн человек.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В то же время возрос и пассажитропоток.
В частности, на железнодорожном транспорте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 25%. За период Евро-2012 перевезено более 2 млн пассажиров, причем 250 тыс. пассажиров прибыли в страну из-за рубежа.
Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован в украинских аэропортах. В Харьковском аэропорту количество рейсов выросло в четыре раза, во Львовском и Донецком – в 2-2,5 раза. Аэропорт "Борисполь" (Киев) увеличил обслуживание пассажиров в три раза.
А самый большой рост пассажиропотока – впереди: в дни полуфинала и финала Евро-2012.
Как ранее писал Главред, 20 июня сообщалось, что за время Евро-2012 государственную границу Украины пересекло около 4,5 млн приезжих.
Фото: pvu.gov.ua
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