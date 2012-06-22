Почти всю Украину накроют грозы и град

{1-} По прогнозам Украинского гидрометцентра МЧС, 23 июня в Украине, кроме Крыма, в большинстве восточных и южных областей ожидаются грозы, местами сильные ливни.

При этом при грозах возможны шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах северных и центральных областей – град, сообщает пресс-служба МЧС.

В Киевской области вечером 22 и ночью 23 июня пройдут грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м / с.

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В Киеве также ночью 23 июня ожидают грозы, шквалы 15-20 м / с.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 июня из-за бури была прекращена трансляция матча Италия-Хорватия в фан-зоне Харькова.

А 15 и.ня из-за жуткого ливня был прерван матч между сборными Франции и Украины в Донецке.

фото: cxid.info

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