Почти всю Украину накроют грозы и град

{1-} По прогнозам Украинского гидрометцентра МЧС, 23 июня в Украине, кроме Крыма, в большинстве восточных и южных областей ожидаются грозы, местами сильные ливни.
При этом при грозах возможны шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах северных и центральных областей – град, сообщает пресс-служба МЧС.
В Киевской области вечером 22 и ночью 23 июня пройдут грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м / с.
Под Киевом из-за налетевшей бури погибли 5 парашютистов
В Киеве также ночью 23 июня ожидают грозы, шквалы 15-20 м / с.
Ранее «Главред» сообщал, что 14 июня из-за бури была прекращена трансляция матча Италия-Хорватия в фан-зоне Харькова.
А 15 и.ня из-за жуткого ливня был прерван матч между сборными Франции и Украины в Донецке.
фото: cxid.info
Аналитика по теме:
Климат меняется: какие катаклизмы готовит Украине природа
Новости по теме:
Матч Украины и Франции приостановлен из-за грозы
В Харькове из-за бури закрыли фан-зону и прекратили трансляцию матча