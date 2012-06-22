Конопу сватают в «Интер», а Ярмолу – в «Милан»

{1-} После проведения Евро-2012 два лидера сборной Украины – Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко – могут продолжить свою карьеру в Италии, сообщает немецкий футбольный портал 4-4-2.

По данным издания, интерес к хавбеку «Днепра» проявляют «Ювентус», «Интер», а также французский «Лион», сообщает ua-football.

{-2} За Андреем Ярмоленко на Евро-2012 следили представители «Милана», лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Также издание называет и возможную сумма трансфера, за которую киевское «Динамо» готово отпустить своего лидера. Она составляет около 12 миллионов евро.

Ранее «Главред» сообщал, что форвардом сборной Андреем Шевченко заинтересовались в испанском «Бетисе». Кроме того, он отказался от предложения о трудоустройстве, полученного от канадского клуба «Монреаль Импакт», выступающего в МЛС (футбольная лига американских и канадских клубов).

фото: brehalovka.blogspot.com, Украина-2012

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