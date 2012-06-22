Азаров не отдаст коньяк за проигрыш сборной Украины французам

{1-} Украинский премьер Николай Азаров не будет отдавать проигранный коньяк, так как никто из французских болельщиков с ним не спорил.
Об этом Азаров написал на своей странице в Facebook.
«Не нашлось такого француза, который захотел со мной поспорить. Поэтому мне не пришлось отдавать коньяк», - сказал Азаров, отвечая на вопрос о результате пари.
Ранее «Главред» сообщал, что 15 июня Азаров заявил, что не против поспорить с французскими болельщиками о победе украинской команды в матче между национальными сборными на бутылку коньяка.
Как известно, премьер выиграл спор на бутылку пива у шведского болельщика Оли Сйостеда. В свою очередь, швед вернул Азарову долг 15 июня в каминном зале Кабинета министров в присутствии СМИ.
фото: tsn.ua
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