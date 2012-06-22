В Киеве избили еще одного организатора гей-парада

{1-} В ночь на пятницу,22 июня, группа неизвестных избила Тараса Карасийчука, председателя оргкомитета Международного форума-фестиваля ЛГБТ «КиевПрайд».

Избиение активиста украинского ЛГБТ-сообщества произошло возле дома, в котором он проживает, в Дарницком районе города Киева. В нападении приняли участие несколько мужчин, которые сопровождали избиение оскорблениями в связи с сексуальной ориентацией потерпевшего, сообщает УНИАН.

«Показательным является то обстоятельство, что нападавшие не пытались ограбить нашего коллегу. Это свидетельствует, что преступление совершено на почве ненависти к гомосексуалам», – прокомментировал нападение на Карасийчука секретарь оргкомитета Прайда Станислав Мищенко.

Сразу после избиения Карасийчука госпитализировали в Больницу скорой помощи. У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга и двойной перелом челюсти. Сейчас проводится обследование пострадавшего.

Ранее «Главред» сообщал, что 20 мая в Киеве был избит другой член оргкомитета КиевПрайда Святослав Шеремет и донецкий ЛГБТ-активист и участник Прайда Максим Касянчук.

фото: Facebook Тараса Карасийчука

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