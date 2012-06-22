Сын Добкина вывел на поле Криштиану Роналду

Сын харьковского губернатора Михаила Добкина – Коля – вывел за руку на поле самого дорогого игрока мира Криштиану Роналду в матче Нидерланды - Португалия.

Соответствующее фото губернатор опубликовал в своем Twitter.

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«Роналдо не "зазвездился"», - подписал под фотографией Добкин.

Кроме того, чиновник опубликовал сертификат сына о победе в акции «Сопровождай футболистов УЕФА Евро-2012».

{2-} «Предупреждая возможные инсинуации разных фантастов, думаю, это не будет лишним», - подписал он сертификат.

Ранее «Главред» сообщал, что на состоявшемся в Харькове матче между командами группы В – сборными Португалии и Нидерландов на 74-й минуте Криштиану Роналду забил гол, установив окончательный счет 2:1.

Нани в ходе скоростной контратаки выложил мяч партнеру, а тот, на паузе убрав защитника, просто расстрелял ворота Стекеленбурга. Любопытно, что за 2 минуты до того Роналду прошел про левому флангу и выдал роскошный пас на Нани, но тот умудрился не забить с 3-х метров.

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