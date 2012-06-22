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В проходящем в Польше на стадионе «Гданьск» втором четвертьфинале Евро-2012 – в котором играют сборные Германии и Греции, на 39-й минуте гол забил капитан немцев Филипп Лам.

Напомним, что на матче присутствует немецкий канцлер Ангела Меркель, которая категорически отказывалась ехать Евро в Украину.

Сборная Германии радует своего лидера – у немцев 67% владения мячом, у греков, соответственно, 33%.

Немцы нанесли 11 ударов, греки – 2.

В створ ворот 6 ударов, греки – 2.

Напомним, на 4-минуте немец Шюррле забил гол из положения «вне игры». Хедира бил из-за штрафной, полузащитник оказался первым на добивании, но арбитр матча «Дамир Скомина зафиксировал офсайд.

Напомним, что команды вышли на поле в следующих составах:

Германия

1 Нойер (В), 5 Хуммельс, 14 Бадштубер, 16 Лам (К), 20 Боатенг, 6 Хедира, 7 Швайнштайгер, 8 Эзил, 9 Шюррле, 21 Ройс, 11 Клозе

Греция

13 Сифакис (В), 2 Маниатис, 3 Цавеллас, 5 К. Пападопулос, 15 Торосидис, 19 Папастатопулос, 6 Макос, 18 Нинис, 21 Кацуранис (К), 7 Самарас, 14 Салпингидис.

История и факты:

История противостояния команд состоит из восьми матчей: +5=3-0 17:7, из них 4 официальных: +4=3-0 14:6

- единственный матч в финальных турнирах немцы и греки сыграли между собой на Евро-1980, и тогда была ничья 0:0;

- последний раз соперники встречались в отборе к ЧМ-2002, оба раза выиграла Германия 2:0 и 4:2.

Отметим, что сборная Германии выиграла все матчи в рамках нынешнего чемпионата Европы (три в группе и десять в отборе); Греция уступила только раз в 13-ти матчах. Интересно, что сборная Греции обязательно забивала только один мяч в последних восьми поединках.

Ранее «Главред» сообщал, что харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, предсказал победу сборной Германии во втором четвертьфинальном матче Евро-2012 против сборной Греции.

фото, видео: uefa.com, youtube.com, zczuba.pl

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