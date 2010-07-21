В Китае в результате наводнения погибли 273 человека

Сильные наводнения, вызванные обрушившимися на Южный Китай проливными дождями, с начала июля с. г. уже унесли жизни 273 человек, еще 218 до сих пор числятся пропавшими без вести. Такие данные обнародовало управление по борьбе со стихийными бедствиями министерства гражданской администрации КНР, сообщает ИТАР-ТАСС. За указанный период от удара стихии пострадали в общей сложности 57,93 млн жителей 12 административных единиц Южного Китая. Из зоны бедствия в экстренном порядке были эвакуированы 3 млн человек. Наводнения нанесли урон свыше 3,96 млн га сельхозугодий, полностью разрушили 330 тыс. домов и повредили 881 тыс. построек. Прямой экономический ущерб, нанесенный стихией, по предварительным оценкам, составил 58,27 млрд юаней (8,59 млрд долларов).