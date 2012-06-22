Греки отквитали мяч у Германии - 2:4

22 июня 2012, 23:17

{1-} В проходящем в Польше на стадионе «Гданьск» втором четвертьфинале Евро-2012 – в котором играют сборные Германии и Греции, счет становится 4:2 в пользу немцев.

На 88-й минуте арбитр матча Дамир Скомина зафиксировал руку Боатенга в штрафной немцев. Минутой позже грек Салпинилис реализовал пенальти и отквитал мяч – 4:2.

Героем 74-й минуты стал немец Марко Ройс, который в ходе атаки принял отбитый вратарем греков мяч и с лету пробил метров с 18-ти.

 

 

 

На 68-й минуте Мирослав Клозе головой забил гол. Немцы заработали угловой в районе углового флажка, который удачно завершил Миро.

На 60-й минуте вновь вывел свою команду вперед Хедира. Блестящим ударом в касание он влепил мяч под перекладину греческих ворот после навеса Боатенга. При это немцы в ходе атаки немцы сделали порядка 20 пасов.

На 55 минуте гол отквитал грек Геогис Самарас. Немцы все-таки попались на контратаке, при этом ведя в счете. Увлекся Филип Лам атакой и оставил фланг свободному Салпингидису. Тот умчался от героя первого тайма и прострелил на Самараса - великан едва ли не впервые за матч выиграл позицию у Боатенга и сравнял счет.

Напомним, счет на 39-й минуте открыл Филипп Лам. Он распечатал Сифакиса прекрасным ударом из-за пределов штрафной, вовремя поддержав атаку. Переложил мяч под правую и приложился от всей души.

В первом тайме немец Хедира пробивал выше ворот. Любопытно, что  немецкому опорнику так свободно дают перемещаться в центральной зоне.

Потом Ройс вполне опасно пробивал по воротам греков, однако игроку дортмундской «Боруссии» не хватило точности.

Позже греков пожалел Клозе. Ройс переправлял мяч на дальнюю штангу, но Миро не среагировал вовремя и на сантиметры разминулся с ним.

Потом Ройс за пять минут мог сделать хет-трик. Юноша лупил со всей силы над крестовиной, а всего-то надо было спокойно пробить под дальнюю штангу.

Напомним, что на матче присутствует немецкий канцлер Ангела Меркель, которая категорически отказывалась ехать Евро в Украину.

Сборная Германии радует своего лидера – у немцев около 70% владения мячом, у греков, соответственно, 30%.

Немцы нанесли 23 ударов, греки – 7.

В створ ворот 13 ударов, греки – 3.

Напомним, на 4-минуте немец Шюррле забил гол из положения «вне игры». Хедира бил из-за штрафной, полузащитник оказался первым на добивании, но арбитр матча - Дамир Скомина зафиксировал офсайд.

Напомним, что команды вышли на поле в следующих составах:

 

Германия

1 Нойер (В),  5 Хуммельс, 14 Бадштубер, 16 Лам (К), 20 Боатенг, 6 Хедира, 7 Швайнштайгер, 8 Эзил, 9 Шюррле (13 Мюллер), 21 Ройс (19 Гетце), 11 Клозе (23 Гомес).

Греция 

13 Сифакис (В), 2 Маниатис, 3 Цавеллас (16 Фотакис), 5 К. Пападопулос, 15 Торосидис, 19 Папастатопулос, 6 Макос (9 Либеропулос), 18 Нинис (17 Гекас), 21 Кацуранис (К), 7 Самарас, 14 Салпингидис.

Ранее «Главред» сообщал, что харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, предсказал победу сборной Германии во втором четвертьфинальном матче Евро-2012 против сборной Греции.

видео: youtube.com

Новости по теме:

Германия разрывает греков 4:1

Германия давит греков 3:1

Германия вновь выходит вперед 2:1

Греки сравняли счет 1:1

Немцы терзают греков, но счет пока 1:0

Германия забила Греции первый гол: судья не против

Ангела Меркель приехала на матч Германия - Греция

Германия забила гол: судья фиксирует офсайд

Начался матч между сборными Германии и Греции

Хорек Фред назвал победителя второго четвертьфинала Евро-2012

Тренер сборной Греции вспомнил победный 2004 год

Анонс второго четвертьфинала Евро-2012: Германия - Греция

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять