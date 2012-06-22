Греки отквитали мяч у Германии - 2:4

{1-} В проходящем в Польше на стадионе «Гданьск» втором четвертьфинале Евро-2012 – в котором играют сборные Германии и Греции, счет становится 4:2 в пользу немцев.

На 88-й минуте арбитр матча Дамир Скомина зафиксировал руку Боатенга в штрафной немцев. Минутой позже грек Салпинилис реализовал пенальти и отквитал мяч – 4:2.

Героем 74-й минуты стал немец Марко Ройс, который в ходе атаки принял отбитый вратарем греков мяч и с лету пробил метров с 18-ти.

На 68-й минуте Мирослав Клозе головой забил гол. Немцы заработали угловой в районе углового флажка, который удачно завершил Миро.

На 60-й минуте вновь вывел свою команду вперед Хедира. Блестящим ударом в касание он влепил мяч под перекладину греческих ворот после навеса Боатенга. При это немцы в ходе атаки немцы сделали порядка 20 пасов.

На 55 минуте гол отквитал грек Геогис Самарас. Немцы все-таки попались на контратаке, при этом ведя в счете. Увлекся Филип Лам атакой и оставил фланг свободному Салпингидису. Тот умчался от героя первого тайма и прострелил на Самараса - великан едва ли не впервые за матч выиграл позицию у Боатенга и сравнял счет.

Напомним, счет на 39-й минуте открыл Филипп Лам. Он распечатал Сифакиса прекрасным ударом из-за пределов штрафной, вовремя поддержав атаку. Переложил мяч под правую и приложился от всей души.

В первом тайме немец Хедира пробивал выше ворот. Любопытно, что немецкому опорнику так свободно дают перемещаться в центральной зоне.

Потом Ройс вполне опасно пробивал по воротам греков, однако игроку дортмундской «Боруссии» не хватило точности.

Позже греков пожалел Клозе. Ройс переправлял мяч на дальнюю штангу, но Миро не среагировал вовремя и на сантиметры разминулся с ним.

Потом Ройс за пять минут мог сделать хет-трик. Юноша лупил со всей силы над крестовиной, а всего-то надо было спокойно пробить под дальнюю штангу.

Напомним, что на матче присутствует немецкий канцлер Ангела Меркель, которая категорически отказывалась ехать Евро в Украину.

Сборная Германии радует своего лидера – у немцев около 70% владения мячом, у греков, соответственно, 30%.

Немцы нанесли 23 ударов, греки – 7.

В створ ворот 13 ударов, греки – 3.

Напомним, на 4-минуте немец Шюррле забил гол из положения «вне игры». Хедира бил из-за штрафной, полузащитник оказался первым на добивании, но арбитр матча - Дамир Скомина зафиксировал офсайд.

Напомним, что команды вышли на поле в следующих составах:

Германия

1 Нойер (В), 5 Хуммельс, 14 Бадштубер, 16 Лам (К), 20 Боатенг, 6 Хедира, 7 Швайнштайгер, 8 Эзил, 9 Шюррле (13 Мюллер), 21 Ройс (19 Гетце), 11 Клозе (23 Гомес).

Греция

13 Сифакис (В), 2 Маниатис, 3 Цавеллас (16 Фотакис), 5 К. Пападопулос, 15 Торосидис, 19 Папастатопулос, 6 Макос (9 Либеропулос), 18 Нинис (17 Гекас), 21 Кацуранис (К), 7 Самарас, 14 Салпингидис.

Ранее «Главред» сообщал, что харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, предсказал победу сборной Германии во втором четвертьфинальном матче Евро-2012 против сборной Греции.

видео: youtube.com

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