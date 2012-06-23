В Запорожской области в ДТП погибли 6 человек

{1-}В Запорожской области в Бердянском районе недалеко от села Луначарское произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, среди них двое детей 2003 и 2006 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, автомобили "Daewoo Lanos" и "Skoda Octavia" столкнулись на 548 километре автодороги Одесса-Новоазовск в 1.15.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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Напомним, 20 июня, у поселка Чабаны под Киевом произошло ДТП. Volkswagen Golf врезался в МАЗ с полуприцепом, из-за чего погибли трое человек.

ДТП произошло около 3:00 на 17 км автодороги Киев - Одесса около поселка Чабаны Киево-святошинского района Киевской области.

фото:sai.gov.ua

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