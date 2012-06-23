Испанским болельщикам в Донецке придется выложить за хостелы по 200 евро

{1-}Немногочисленным испанским фанатам, которые прибыли на игру своей команды в Донецке, придется выложить за проживание в хостеле 200 евро, говорится в сюжете ТСН.

23 июня на "Донбасс Арене" в четвертьфинале Евро-2012 встретятся сборные Испании и Франции. Столица Донбасса встретила действующих чемпионов мира и Европы традиционными хлебом-солью и жарой,

В аэропорту эмоциональный прием испанской сборной устроили местные волонтеры. Команда Висенте дель Боске выбрала тот же отель, что и сборная Англии, когда играла на в Донецке. Ведь отель расположен в 3 минутах ходьбы от стадиона. Десяток журналистов и несколько фанатов встретили команду испанцев возле отеля.

По словам продюсера испанского телеканала LASEXTA Альмудены Лопез, они ожидают, что в Донецк приедет не более тысячи испанских фанатов. "Знаю, что в Гданьске было около 4-х тысяч. Мы сегодня в городе искали наших болельщиков, не нашли", - сказал он.

Продюсер и ее съемочная группа добирались из Гданьска в Донецк 19 часов.

По их убеждению, для фанов - это слишком долго. Да и опять цены в гостиницах кусаются.

"Фаны, которые летели с нами, сказали - за комнату в хостеле им пришлось платить 200 евро!", - возмущается Лопез.

Звезды испанского футбола меняются, а он - остается. Супер-фан Маноло пропустил лишь 1 матч своей сборной с 1982-го года! На "Донбасс Арене" будет впервые. В Донецке Маноло позволили поселиться в том же отеле, что и сборной Испании.

"Наша сборная играет много матчей на выезде, и, возможно, фанатская поддержка в гостях не самая многочисленная. Впрочем, мы имеем сильную команду, и этого достаточно", - говорит супер-фан сборной Испании Маноло.

Между тем, соперник испанцев, сборная Франции в Донецке уже как дома. Команда Лорана Блана живет фактически по графику "Шахтера", и официальные тренировки проводит не на стадионе, а на базе в Кирша.

По данным УЕФА, на четвертьфинальный матч Франция-Испания уже продано 46 тысяч 200 билетов. Победитель этого матча сыграет полуфинал на той же "Донбасс Арене" со сборной Португалии.

фото:ukraine2012.gov.ua

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