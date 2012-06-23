На следующей неделе в Украине ожидаются дожди и понижение температуры

{1-}В Украине с 25 июня по 1 июля погоду будут определять фронтальные разделы и гребни повышенного давления, перемещающихся с Западной Европы. Ливни и грозы пройдут в большинстве областей, в конце недели на юге будет преобладать сухая погода, сообщает Метеопрог.

С 25 июня по 1 июля в дневное время наиболее высокий фон температуры в центральных, восточных областях Украины и на юге: +30...+38 градусов, на западе в понедельник, 25 июня, +26...+31 градус тепла, со вторника по четверг похолодает до +20...+ 24 градусов.

В конце недели снова потеплеет до +26...+31 градусов, на севере температура снизится с +27...+30 до +22...+27 градусов тепла. Температура воздуха ночью с 25 июня по 1 июля в среднем по Украине составит от +15 до +22 градусов. На юге и востоке в начале недели +20...+25, в западных обалстях не выше +10...+14 градусов. С 29 июня по 1 июля ожидается понижение ночной температуры до +10...+15 градусов и северных областях.

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