Американского футбольного тренера обвинили в педофилии

{1-}В США заместителю тренера команды университета штата Пенсильвания (Pennsylvania State University) по американскому футболу Джерри Сандаски (Jerry Sandusky), присяжные вынесли обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Коллегия присяжных признала тренера виновным по 45 из 48 пунктов обвинения. Бывший тренер обвинялся в сексуальных домогательствах к 10 мальчикам в период с 1994 по 2009 год, пишет lenta.ru со ссылкой на сообщает Associated Press

Суд по делу Сандаски разбирался семь дней. Восемь пострадавших лично выступили в суде. Сам бывший тренер от дачи показаний в зале суда отказался. Адвокаты Сандаски заявили, что люди, называющие себя жертвами домогательств тренера, рассчитывают заработать на продаже своих историй. Кроме того, сторона защиты говорила, что свидетели в ходе следствия получили инструкции, какие ответы им давать.

Бывшему тренеру Джерри Сандаски, который так и не признал свою вину, грозит наказание в виде пожизненного заключения. Дата оглашения приговора пока не названа.

Об обвинениях, выдвинутых в адрес Сандански, стало известно в ноябре 2011 года, после чего своих постов лишились несколько членов руководства университета штата Пенсильвания. Выяснилось, что об одном из эпизодов сексуальных домогательств руководство университета узнало еще в 2002 году, однако решило замолчать историю и Сандански не привлекли к ответственности.

В числе отправленных в отставку оказался главный тренер университетской команды по американскому футболу Джо Патерно (Joe Paterno), заместителем которого был Сандански. Увольнение Патерно, пользовавшегося огромной популярностью, спровоцировало массовые студенческие погромы. В январе 2012 года Патерно, считавшийся самым успешным тренером по американскому футболу в лиге вузовских команд, скончался в возрасте 85 лет.

фото: dnevniki.ykt.ru

Новости по теме:

В Украине началась эпидемия педофилии: извращенцы открыли охоту на детей



Украинский тренер, подозреваемый в педофилии, найден мертвым в камере



В интернете началась охота на педофилов



Подозреваемому в педофилии музыканту перед задержанием угрожали



В Крыму создадут видеоучебник по защите детей от педофилов

