Дочь экc-вице-президента США Дика Чейни женилась на подруге

23 июня 2012, 09:50

{1-}Дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни Мэри женилась на своей давней подруге Хизер По.

Как говорится в заявлении Дика Чейни и его жены Линн, "Мэри и Хизер были преданы друг другу много лет, и мы рады, что им удалось воспользоваться возможностью узаконить отношения. Мэри, Хизер и их дети - очень важные и любимые члены нашей семьи, и мы желаем им счастья", - пишет РИА Новости. 

Пара заключила брак в Вашингтоне, где однополые браки были разрешены в 2009 году. У Мэри и Хизер двое детей: сын Сэмюэл и дочь Сара.

"Очень счастлива сообщить, что мы с Хизер сегодня официально поженились, через двадцать лет с нашего первого свидания", - сообщила Мэри на своей страничке в социальной сети Facebook.

О нетрадиционной сексуальной ориентации младшей дочери Чейни, которой сейчас 43 года, стало известно еще во время первой кампании ее отца в 2000 году. Мэри всегда открыто говорила о том, что является лесбиянкой. Именно она родила Сэмюэла и Сару, хотя об обстоятельствах их рождения ни она, ни Хизер По не распространялись.

Сейчас однополые браки узаконены в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Вашингтон (с июня 2012 года), а также в столичном округе Колумбия.

С начала следующего года закон, разрешающий однополые браки, вступит в силу в Мэриленде.

фото:labrys.ru

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