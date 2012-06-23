Дочь экc-вице-президента США Дика Чейни женилась на подруге

{1-}Дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни Мэри женилась на своей давней подруге Хизер По.
Как говорится в заявлении Дика Чейни и его жены Линн, "Мэри и Хизер были преданы друг другу много лет, и мы рады, что им удалось воспользоваться возможностью узаконить отношения. Мэри, Хизер и их дети - очень важные и любимые члены нашей семьи, и мы желаем им счастья", - пишет РИА Новости.
Пара заключила брак в Вашингтоне, где однополые браки были разрешены в 2009 году. У Мэри и Хизер двое детей: сын Сэмюэл и дочь Сара.
"Очень счастлива сообщить, что мы с Хизер сегодня официально поженились, через двадцать лет с нашего первого свидания", - сообщила Мэри на своей страничке в социальной сети Facebook.
О нетрадиционной сексуальной ориентации младшей дочери Чейни, которой сейчас 43 года, стало известно еще во время первой кампании ее отца в 2000 году. Мэри всегда открыто говорила о том, что является лесбиянкой. Именно она родила Сэмюэла и Сару, хотя об обстоятельствах их рождения ни она, ни Хизер По не распространялись.
Сейчас однополые браки узаконены в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Вашингтон (с июня 2012 года), а также в столичном округе Колумбия.
С начала следующего года закон, разрешающий однополые браки, вступит в силу в Мэриленде.
фото:labrys.ru
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