На Киевщине люди дышат смрадом от полмиллиона дохлых бройлеров

На Киевщине в селе Гавриловка более недели назад во время бури оборвало сразу основную и резервную линии электропередач местной птицефабрики. Не стало воды и вентиляции. Рабочие не смогли выпустить на улицу 9 миллионов бройлеров. 6 тысяч задохнулись. Как уверяет руководство, электричества не было более пяти часов, говорится в сюжете ТСН.

"Температура воздуха поднялась до 45 градусов. Оптимальная температура для бройлера 20-22 градуса", - говорит директор птицефабрики Алексей Марченко.

Ущерб еще не подсчитали, говорят, сотни миллионов гривен. Счет собираются выставить Киевоблэнерго, якобы из-за промедления с ремонтом.

По словам директора, как выяснилось, автомобили, которые должны выехать на аварию, были без бензина. Мы будем предъявлять претензии монополисту, поставщику электроэнергии - Киевоблэнерго", - сказал он.

Однако облэнерго опровергают слова птичников. Говорят, что виноват ураган. "Было обесточен 131 населенный пункт полностью и 91 частично. И был обесточен данный потребитель. Но мы постарались сделать все возможное. На это нужно было время: чтобы собрать бригаду, уехать, найти повреждение. Линия уходит не один километр, а проходит десятки километров", - сказал технический директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.

Между тем над Гавриловкой стоит смрад мертвой курятины. Впрочем, местные жители утверждают, что это уже давно пахнет отходами. "Там целая яма. Там сливается все из убойного. И кровь, и кишки, и все. Вот оно воняет - вся Гавриловка", - говорят сельчане.

Массовой гибели птиц крестьяне поначалу испугались, думали, эпидемия. Но за неделю успокоились. "Это у нас была авария. Не было электричества", - говорит жительница села.

Эти слова подтверждают и ветеринары. Они две недели работали на фабрике. "Было подтверждено, что птица погибла непосредственно от удушья. Никаких инфекционных болезней не было", - отметил заместитель руководителя ГУ ветмедицины в Киевской области Николай Тибеж.

Бройлеров будут утилизировать сразу на трех заводах - ветеринары принесли также акты подтверждение об этом. Мощности хватает, поэтому 249 тонн из восьмисот тридцати до сих пор лежат во временной яме в Гавриловке.

Как заверили на фабрике, к продаже не попадет ни один бройлер. Впрочем, эксперты агрорынка советуют в супермаркетах присматриваться, чтобы не взять синюю с потрескавшийся кожей курятину.

Фото: видео: ru.tsn.ua

Новости по теме:

В Киеве закрыли 14 точек продажи кур-гриль



Массовый мор дельфинов в Крыму: трупы животных наводят ужас на отдыхающих



Непогода оставила без электричества 700 населенных пунктов

