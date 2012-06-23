СБУ допросила по терактам в Днепропетровске еще одного журналиста

{1-}В конце апреля Служба безопасности Украины вызывала на допрос по взрывам в Днепропетровске тележурналиста Артема Шевченко. Об этом сам медийщик рассказал накануне в эфире телеканала ТВі, пишет НБН.

По рассказу самого журналиста, он был допрошен в следственном управлении СБУ, как свидетель по делу, если не ошибаюсь, 755, о взрывах в Днепропетровске. «Этот допрос касался электронного письма, которое было обращено ко мне лично, и которое поступило на корпоративную почту телеканала ТВi, это произошло 11 мая этого года», – сказал он, добавив, что подписывался под документом о неразглашении данных предварительного следствия.



Как отметил Шевченко, авторы письма, делились деталями терактов.



«В этом письме, обращаясь ко мне, какие-то люди, мы не знаем кто это были, многое рассказывали об этих терактах», – уточнил Артем Шевченко .



Как сообщал ранее Главред, 22 июня, главный редактор «Украинской правды» Елена Притула заявила, что за одним из журналистов издания ведется наружное наблюдение, прослушиваются его телефонные разговоры. Слежка, скорее всего, связана с попыткой журналиста выйти на связь с родственниками арестованных СБУ в качестве подозреваемых в организации апрельских взрывов в Днепропетровске.



В СБУ заявили, что следственные действия в отношении журналиста осуществлялись в рамках закона.

Ранее «Главред» сообщал, что 27 апреля в Днепропетровске произошли четыре взрыва, пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы. СБУ возбудила уголовное дело по статье «теракт».

По подозрению в совершении терактов были задержаны четыре человека. Все они по решению суда арестованы для проведения расследования. Как позже выяснилось, один из них - старший преподаватель кафедры политологии Днепропетровского национального университета Виктор Сукачев, второй - ассистент этой же кафедры Виталий Федоряк.

фото: dp.vgorode.ua

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