Анонс третьего четвертьфинала Евро-2012: Испания - Франция

{1-}Евро-2012 вышел на финальную стадию – 21 июня поединком Чехия–Португалия начались матчи плей-офф.



23 июня в Донецке пройдет третий матч четвертьфинал. В 21:45 начнется игра между командами Испания – Франция.



Стоит отметить, что наставник сборной Испании Висенте Дель Боске имеет великолепный выбор игроков, однако предпочитает не сильно менять состав своей команды. В последних двух турах испанцы выходили с одинаковым вариантом первых 11-ти игроков. И сейчас испанские болельщики не думают, что тренер будет что-то менять.



Если и будет изменение, то наставник возвратится к составу первого матча. То есть, Торреса заменит Фабрегас.



У сборной Франции дела обстоят сложнее. Последний матч команда Лорана Блана провела весьма неудачно. Так, что некоторые изменения видимо будут. К тому же Мексес пропускает игру из-за дисквалификации, а ведущий игрок в первых двух турах Кабай восстановился после травмы. Вместо Мексеса в центре обороны сыграет Косельни, а Кабай заменит кого-то из пары М'Вила - Диарра.



Также наверняка будут изменения в линии атаки. Травмы Насри и Рибери оказались не слишком серьезными, они оба наверняка смогут в сегодняшнем матче, однако есть проблемы с правым полузащитником. Наиболее результативным вариантом в первых матчах был Менез, поэтому он может появится и сегодня. А некоторые и вовсе рассматривают вариант с трио хавбеков в середине поля и только Насри с Рибери в роли атакующих.



Ориентировочные составы команд:



Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва, Торрес, Иньеста



Франция: Льорис - Дебюши, Косельни, Рами, Клиши - М'Вила, Диарра, Кабай - Насри, Рибери - Бензема



Дисквалифицированные: Мексес (Франция)



Травмированные: нет



Предматчевые заявления:



Висенте Дель Боске, наставник сборной Испании:



"Все считают нас фаворитами, потому что мы действующие чемпионы мира и Европы. Однако Испания ни разу не обыгрывала Францию в официальных матчах. Посмотрим, сможем ли мы сказать новое слово в истории футбола. Мы должны быть примером того, как надо достойно представлять свою страну на крупном международном турнире".



Лоран Блан, наставник сборной Франции:



"Матч со шведами мы проиграли во всех отношениях. Команда не проявила достаточного упорства. Сейчас нам будет противостоять Испания, чей технический уровень, конечно, отличается от уровня шведов. Мы не можем позволить себе сыграть плохо, иначе вылетим из турнира".



Серхио Рамос, защитник сборной Испании:



"Французы победили нас на ЧМ в Германии, но теперь у нас новое поколение игроков. Надеюсь, будет замечательный матч. Мы будем бороться и мы хотим победить".



Серхио Бускетс, полузащитник сборной Испании:



"На таких крупных турнирах поставленные цели намного важнее конфликтов, которые происходят в раздевалках. Ссоры бывают в любой семье, любом доме. Но как только матч начнется, они уже не будут иметь никакого значения. Думаю, французские игроки уже забыли про проблемы и полностью сконцентрировались на нас".



История и факты



История противостояния команд состоит из 30 матчей: +13=6-11 57:35

официальных: +0=1-5 5:13



Испания никогда не побеждала Францию в официальных поединках. Последний из них был в 1/8 финала чемпионата мира 2006 года. Тогда Франция победила 3:1. Это был единственный из четырех последних матч, когда Испании не удалось обыграть Францию (остальные три товарищеские).



Напомним, что 12 лет назад на Евро-2000 команды играли между собой также в 1/4 финала, и тогда выиграли французы 2:1.



Стоит отметить, что сборная Испании никогда не побеждала в 1/4 финала Евро в основное время. Испания единственная на групповом турнире, кто не пропускала больше, чем в одном матче.



Сборная Испании не знает поражений в 17-ти официальных матчах подряд, после 0:1 от Швейцарии на Кубке мира-2010.

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