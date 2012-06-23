Бомж убил двоих людей ради телефона и 58 гривен

{1-}На Днепропетровщине в г. Марганце бомж убил двоих людей, чтобы украсть мобильный телефон и 58 гривен.



Как сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что мужчина в лесопосадке во время ссоры камнем убил местного жителя. После этого, с целью ограбления, пошел на квартиру убитого, бетонным обломком убил сожительницу хозяина и похитил мобильный телефон и 58 гривен.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, за совершение преступления работники уголовного розыска задержали безработного, ранее неоднократно судимого, 30-летнего гражданина.



По данному факту следственным отделом Марганецкого горотдела было возбуждено уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

фото: umvs.dp.ua

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