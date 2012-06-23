ДТП в Хорватии: 7 человек погибли, 44 ранены

{1-}На юге Хорватии близ автомобильного тоннеля "Свети-Рок" в результате ДТП, семь человек погибли и 44 получили ранения.
"Автобус с чешскими номерами проехал через ограждение безопасности и перевернулся в 230 км к югу от столицы Загреба", - заявили представители национального управления обороны и спасения, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам спасателей, получивших легкие ранения пассажиров автобуса поместили в больницу города Госпич. Погибших и тяжелораненых доставили на военном вертолете в Загреб.
Между тем хорватские СМИ сообщили, что автобус врезался в бетонную ограду после того, как проехал через заграждение безопасности и перевернулся.
Представитель местной полиции Кристина Маодус, со своей стороны, заявила, что в автобусе находились 50 пассажиров.
По неподтвержденной информации местных СМИ, все пассажиры - граждане Чехии.
Автокатастрофа произошла на трассе, ведущей к городу Сплит, популярному среди туристов.
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