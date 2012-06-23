Немецкий журналист извинился за высказывание «Украина - страна проституток»

{1-}Журналист Bild am Sonntag Матиас Марбург попросил прощения за то, что в его материале, размещенном на веб-странице издания, Украина названа "страной проституток".

Если кто-то воспринял это как оскорбление всей Украины, я прошу прощения. Это не было моим намерением", - сообщает УКРИНФОРМ.

Марбург утверждает, что предложение "Украина - страна проституток" в его онлайн-публикации является гиперссылкой на статью о женском движении FEMEN.

"В этом высказывании мы руководствовались заявлением представительницы движения Инны Шевченко, которая сказала, цитирую, что Евро превратило Украину в бордель", - пояснил журналист.

Марбург также отметил, что в печатной версии газеты статья скандальных слов не содержит. "К сожалению, в онлайн-версии вышел старый, неотредактированный вариант статьи", - сказал он.

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Напомним, статья Матиаса Марбурга под названием "Дела проституток сейчас плохи: украинские проститутки жалуются на конкуренцию в фан-зонах", онлайн-версия которой была опубликована на сайте Bild 16 июня, начинается с абзаца: "Украина - страна проституток. По оценкам, 100 тыс. женщин продают свое тело за деньги".

фото: n-tv.de, femen.livejournal.com

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