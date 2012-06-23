Бразилия на год отстает от плана подготовки к ЧМ-2014 по футболу

{1-}В Бразилии подготовка к Чемпионату мира по футболу 2014 года отстает на год по сравнению с первоначальным планом.

Об этом говорится в докладе Счетного трибунала Бразилии (СТБ), который опубликован в местной прессе, пишет РИА «Новости».a

План подготовки к турниру был разделен на три этапа: на первом шла разработка всех инфраструктурных проектов (от стадионов до аэропортов), на втором - разработка проектов, связанных с безопасностью и туризмом, на третьем - реализация всех проектов и завершение работ.

Согласно графику, работы первого и второго цикла должны были продолжаться с 2009 по 2011 годы. Заключительный этап охватывал период с 2011 по 2013 годы. Если бы график был соблюден, то Бразилия должна была готова принять Чемпионат мира за полгода до его старта.

Однако правительство страны приняло решение об изменении продолжительности циклов, и сейчас подготовительные работы находятся на втором этапе. Третий цикл стартует только в конце 2012 года вместо запланированного 2011.

"Трибунал отмечает значительную задержку по отношению к запланированному графику, - говорится в официальном докладе. СТБ предупредил Министерство спорта Бразилии, насколько работы по подготовке отстают от первоначального графика, что может поставить под угрозу реализацию проекта".

В Министерстве спорта Бразилии заверили, что нет никаких причин для беспокойства, все требования СТБ выполняются. "Ходу подготовки к чемпионату мира и Кубку Конфедераций ничего не угрожает", - сообщается в заявлении Министерства спорта.

Чемпионат мира 2014 года пройдет в 12 городах Бразилии с 12 июня по 13 июля. Кубок конфедераций - в 6 городах в 2013 году с 15 по 30 июня.

фото:fanat.ua

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