Таксисты называют фанов «коматозниками» и поднимают цены в 14 раз

23 июня 2012, 13:40

{1-}За время проведения Евро-2012 в Украине таксисты значительно улучшили свое финансовое состояние за счет иностранных фанов и придумали им оригинальные прозвища, пишет Сегодня.

Как рассказал таксист Владимир, работающий возле центрального киевского вокзала , некоторые фаны оригинально используют такси. «Коматозники» (так называют пьющих фанов таксисты. -ред.) нанимают такси, когда нужно привезти из магазина ящик-другой пива. Я даже выучил пару слова: «ван ханред гривен» и «ту ханред гривен» – то есть сто или двести гривен, которые беру с пассажира. Бывает, они просятся с пивом в салон, но я их по-русски убеждаю, что такого делать не надо, а то будет мокро… Вообще они хорошие ребята – платят нормально и не буянят в машине, как некоторые наши…».

Владимир также рассказал как объясняется с иностранцами. Так, недалеко от Олимпийского его остановил англичанин, начал что-то говорить. «Я так толком не понял, спрашиваю, мол, куда ехать. Он опять на своем. Я спрашиваю «ту-ту, чух-чух», он закивал, мол, да, правильно. Так я понял, что ему надо на железнодорожный вокзал, теперь я так и говорю всем иностранцам. Если нужно в аэропорт, то руками показываю крылья и спрашиваю «АВИА?», – сказал водитель.

«На днях возле Крещатика голосовал какой-то швед, которому надо было ехать в аэропорт «Жуляны». Водитель назвал ему цену 700 гривен (если вызывать такси, то поездка обойдется в 44—50 грн. -ред.) тот понял, что «Жуляны» далеко и заплатил, — рассказывает таксист Дмитрий.

«Меня иностранцы тоже просили подвезти, но в «Борисполь». Я взял за поездку 45 евро, то есть 450 грн (250 грн, если заказать такси – ред.). Я неплохо владею английским, поэтому во время пути свободно общался с болельщиками. Была такая история: сначала они мне рассказали, что в Интернете прочитали, мол, в Украине разрешено ходить по нужде в кусты, но когда им приспичило, зашли в туалет возле улицы Лаврской, там были обозначения «М» и «Ж», но они же не понимали. В итоге зашли в женский туалет и все, кто там был, завизжали, а они стали фотографировать, а потом в машине показывали фотки. А еще один швед по пути в «Борисполь» жаловался, что Украина ему не понравилась из-за... дешевого пива. Мол, заливал его в себя «по самые брови» на Трухановом острове и так и не успел походить по экскурсиям и посмотреть город» - рассказал таксист.

Таксист Михаил Сургачев, дежурящий возле Бессарабки, рассказывает, как получил презент от клиента. «Недавно взял одного шведа на Красноармейской, почти возле самого Крещатика. Он попросил подвезти его к фан-зоне, до которой было идти считанные минуты. Заплатил 60 грн, а я ему подарил железную гривну. Она ему так понравилась, что он мне презентовал шведскую зажигалку».

По словам Владимира иностранцы уже поняли, что в наших такси можно торговаться: «Я пишу ему на бумажке цену «70», а он перечеркивает и пишет «50». Я тоже это зачеркиваю и пишу «60». На этой цене и сошлись, довез с вокзала к гостинице на Европейской площади».

фото: protaxi.blog.ru

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