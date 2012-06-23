ДТП на Запорожье произошло по вине уснувшего водителя - ГАИ

{1-}Причиной ночного ДТП в Запорожской области, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей, возможно стало то, что один из водителей уснул за рулем, сообщает пресс-служба ГАИ в Запорожской области, пишет Интерфакс-Украина.

Как отметили в пресс-службе, пока для следствия очевидно, что столкновение, превратившее автомобили "Daewoo Lanos" и "Skoda Octavia" в груду металлолома, было очень сильным и лобовым... По мнению следствия, наиболее вероятной причиной аварии могло быть то, что один из водителей уснул за рулем", - сказали в милиции.

{2-}

В свою очередь начальник сектора ГАИ в Запорожской области Андрей Топчий отметил: "Некоторые водители выбирают для движения ночное время. На примере данного ДТП хотелось обратиться к автолюбителям, учитывайте тот факт, что управлять транспортным средством в состоянии переутомления, в сонливом состоянии категорически запрещается. Это может привести к большим трагедиям", - сказал гаишник.

По словам командира взвода дорожно-постовой службы ГАИ Запорожской области Дениса Сечевого, в результате аварии на 548 километре автодороги Одесса-Новоазовск погибли парень и девушка - жители Бердянска, которые ехали на "Skoda Octavia", а также семья из 4-х человек (в том числе двое детей 2006 и 2003 г.р.) из Харцызска Донецкой области, которы находились в "Daewoo Lanos".

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

фото:sai.gov.ua

Новости по теме:

В Запорожской области в ДТП погибли 6 человек



ДТП в Хорватии: 7 человек погибли, 44 ранены



Под Киевом Volkswagen «догнал» МАЗ: погибло трое человек

