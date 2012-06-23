Марио Гомес: горький опыт сборной России помог нам победить Грецию

{1-}Нападающий сборной Германии Марио Гомес после четвертьфинального матча Евро-2012, в котором его команда со счетом 4:2 переиграла Грецию, признался, что немцы извлекли урок из поражения сборной России, уступившей греческой команде.

"Мы внимательно смотрели игру России с Грецией. И должен сказать, что россияне играла хорошо - просто не смогли забить, дожать соперника, а тот перед самым перерывом открыл счет и наглухо "захлопнул" пути к своим воротам, - сказал форвард. -- Первые полчаса матча даже напомнили мне ту игру: мы тоже много атаковали, но никак не могли поразить ворота греков. К счастью, затем игра пошла по иному сценарию. Впрочем, я ни на секунду не допускал мысли, что мы можем проиграть грекам", пишет "Спорт-Экспресс"

В матче Греция - Германия Гомес, входящий в число лучших бомбардиров турнира с тремя забитыми мячами, появился на поле лишь в конце второго тайма.

Напомним, во втором четвертьфинале Евро-2012 – в котором играли сборные Германии и Греции, арбитр матча словенец Дамир Скомина зафиксировал окончательный счет 4:2 в пользу немцев.

Теперь немцы дожидаются победителя четвертьфинала Англия - Италя

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