"Країна мрій": казацкие забавы, бразильские песни и украинские мастера

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22 июня, стартовал этнофестиваль "Країна мрій". Девятый фестиваль начался с праздника Купала от Русского Клуба «Культ Ра».

В этом году фестиваль будет проходить два дня.

На шести сценах, кроме украинцев, свои выступления покажут крымские татары, бразильцы, турки, французы и грузины.

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С cамого утра на празднике музыки работает Аллея мастеров. До 20:00 еще успеете принять участие в мастерклассах по каллиграфии, оригами, японским танцам Бонодори и фурошики (японский стиль упаковки вещей), организованных украино-японским центром.

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До 19:00 от дворика музея Гончара до Аллеи мастеров работает книжная ярмарка.

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Также в рамках литературной программы на фестивале проходят мастер-классы, литературные чтения, творческие встречи с писателями и презентации книг. Так, вчера 22 июня, на литературной сцене делился своими творческими планами на будущее украинский писатель Василий Шкляр, автор нашумевшего романа "Чорний ворон", и пели братья Капрановы.

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Музыкальная программа проходит на 3-х дневных сценах и одной вечерней. На вечерней сцене с 18:00 проводятся концерты украинских и зарубежных групп - ВВ, ТНМК, Астарта, а также Orkiestra św. Mikołaja из Польши, Mgzavrebi из Грузии и Ma Valise из Франции.

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