УЕФА оштрафовал Россию за выступление сборной

Российский футбольный союз (РФС) был оштрафован УЕФА на 35 тысяч евро за нарушения, допущенные болельщиками в Варшаве 16 июня во время матча сборных России и Греции (0:1).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Штрафные санкции наложены на РФС за то, что российские фанаты поджигали и бросали на поле пиротехнические средства, а также вывешивали баннеры запрещенного содержания.

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Напомним, ранее УЕФА был поставлен вопрос о снятии шести очков с команды России в следующем отборочном цикле чемпионата Европы в связи с тем, что российские фанаты после матча Россия-Чехия (4:1), который состоялся 8 июня, избили стюарда стадиона.

Наказание носит условный характер и охватывает срок от момента вынесения вердикта (17 июня) и до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016. Российская сторона объявила о том, что подаст апелляцию на это решение.

УЕФА также вынес решение о денежных штрафах за поведение российских болельщиков, но оно не приведет к снятию шести очков, поскольку касается инцидента, произошедшего до 17 июня. Последнее решение также не повлечет за собой снятия очков.

В общей сложности, УЕФА оштрафовал РФС на 185 тысяч евро за три инцидента (120, 35 30 тысяч евро –после каждого матча сборной).

Между тем, руководитель РФС Сергей Фурсенко ранее обвинил главу Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина в поддержке и одобрении хулиганских действий фанатов.

«Мы можем потерять весь футбол. Провокаторов у нас хватает. И если условное наказание перейдет в безусловное, мы потеряем целый отборочный цикл. Имея минус шесть очков, будет крайне трудно бороться. Мы будем подавать апелляцию, приведем аргументы, которые найдут наши юристы», - отметил Фурсенко.

В то же время, министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не считает угрозу снятия очков реальной.

«Убежден, шесть очков с нас никто не снимет. Потому что это будет очень опасный прецедент влияния на спортивное соревнование неспортивными методами», - отметил Мутко.

фото: gazeta.pl

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