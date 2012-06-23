Португалия может остаться без нападающего в последних матчах Евро-2012

{1-} Один из ключевых футболистов сборной Португалии – Элдер Поштига из-за травмы, полученной в матче с чехами, возможно, не поможет команде на Евро-2012.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Травма нападающего может оказаться серьезнее, чем предполагалось ранее.

Один из врачей команды, Энрике Джонс, ранее заявил, что Поштига, скорее всего, сможет сыграть в финале, если португальцы туда пройдут.

Напомним, в конце первого тайма матча Португалия-Чехия Элдер Поштига упал возле центра поля, держась за заднюю поверхность бедра.

27 июня португальцы сыграют с победителем матча Испания-Франция, который состоится 23 июня в Донецке.

В другом полуфинале 28 июня сборная Германии встретится с победителем матча Англия-Италия, который пройдет 24 июня в Киеве.

Фото: ru.uefa.com

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