За сутки в Украину приехали 300 тысяч фанатов

{1-} Накануне четвертьфинальных матчей Евро-2012 в Украине границу страны пересекли около 300 тысяч человек и 63 тысячи транспортных средств.

Об этом сообщили в Пограничной службе Украины, передает «Украина-2012».

Люди приезжают в страну перед четвертьфинальными матчами, которые пройдут в Украине – в Донецке 23 июня, и Киеве – 24 июня.

«Сегодня ожидается увеличение болельщиков из Испании, Франции, России и Германии. Кроме того, в Украину уже прибыла сборная Испании, также должны прибыть сборные Италии и Англии. Подавляющее большинство гостей футбольного чемпионата прибывают самолетами. Только по аэропорту Донецка ожидается на оформление около 90 авиарейсов», - сообщили пограничники.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, за время Евро-2012 в Украину приехало более 4,5 миллионов человек.

Фото: Украина-2012

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Границу Украины на Евро-2012 пересекло 4,5 млн человек