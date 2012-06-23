За сутки в Украину приехали 300 тысяч фанатов

{1-} Накануне четвертьфинальных матчей Евро-2012 в Украине границу страны пересекли около 300 тысяч человек и 63 тысячи транспортных средств.
Об этом сообщили в Пограничной службе Украины, передает «Украина-2012».
Люди приезжают в страну перед четвертьфинальными матчами, которые пройдут в Украине – в Донецке 23 июня, и Киеве – 24 июня.
«Сегодня ожидается увеличение болельщиков из Испании, Франции, России и Германии. Кроме того, в Украину уже прибыла сборная Испании, также должны прибыть сборные Италии и Англии. Подавляющее большинство гостей футбольного чемпионата прибывают самолетами. Только по аэропорту Донецка ожидается на оформление около 90 авиарейсов», - сообщили пограничники.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, за время Евро-2012 в Украину приехало более 4,5 миллионов человек.
Фото: Украина-2012
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