Шевченко продолжит карьеру в Америке - СМИ

{1-} Один из лучших нападающих в истории украинского футбола, форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко договорился о контракте с командой из столицы США – Вашингтона.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Чемпионат.com».

Ветеран киевского «Динамо», скорее всего, не будет продлевать контракт с украинским клубом, а попробует свои силы в американском первенстве, заверил источник.

Шевченко близок к переходу в клуб «Ди-Си Юнайтед» из Вашингтона и уже достиг соответствующих договоренностей с руководством команды.

В ближайшее время, по данным источника, следует ожидать официальных сообщений по данному поводу.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после поражения Украины в матче с командой Англии Шевченко заявил, что планирует покинуть «Динамо» и выехать из Украины.

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