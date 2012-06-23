Шевченко продолжит карьеру в Америке - СМИ

{1-} Один из лучших нападающих в истории украинского футбола, форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко договорился о контракте с командой из столицы США – Вашингтона.
Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Чемпионат.com».
Ветеран киевского «Динамо», скорее всего, не будет продлевать контракт с украинским клубом, а попробует свои силы в американском первенстве, заверил источник.
Шевченко близок к переходу в клуб «Ди-Си Юнайтед» из Вашингтона и уже достиг соответствующих договоренностей с руководством команды.
В ближайшее время, по данным источника, следует ожидать официальных сообщений по данному поводу.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после поражения Украины в матче с командой Англии Шевченко заявил, что планирует покинуть «Динамо» и выехать из Украины.
Новости по теме:
Нефарт, проигрыш Украины и вылет с Евро-2012
Шевченко уходит из сборной Украины
Шевченко: арбитр должен был увидеть гол
Британские эксперты не понимают, почему не засчитали гол Девича