Хорек Фред назвал победителя матча Испания-Франция

{1-} Хорек-предсказатель Фред, который живет в фан-зоне на площади Свободы в Харькове, «спрогнозировал» результат матча Испания-Франция, который состоится 23 июня в Донецке.
Об этом сообщает УНИАН.
Перед хорьком, как обычно, поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в четвертьфинале.
Выбор зверька пришелся на сборную Испании.
Напомним, в предыдущих матчах плей-офф хорек ни разу не ошибся, предсказав победу Германии над греками (4:2) и Португалии над Чехией (1:0).
фото: kharkov.comments.ua
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