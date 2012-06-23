Хорек Фред назвал победителя матча Испания-Франция

{1-} Хорек-предсказатель Фред, который живет в фан-зоне на площади Свободы в Харькове, «спрогнозировал» результат матча Испания-Франция, который состоится 23 июня в Донецке.

Об этом сообщает УНИАН.

Перед хорьком, как обычно, поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в четвертьфинале.

Выбор зверька пришелся на сборную Испании.

Напомним, в предыдущих матчах плей-офф хорек ни разу не ошибся, предсказав победу Германии над греками (4:2) и Португалии над Чехией (1:0).

фото: kharkov.comments.ua

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