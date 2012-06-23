В Донецке фанаты Испании устроили фан-парад: из аэропорта к стадиону

В Донецк продолжают прибывать болельщики сборной Испании. Сразу после таможенного контроля в аэропорту все фанаты отправляются к "Донбасс-Арене".

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Об этом сообщает "Остров".

Как известно, сегодня на стадионе состоится четвертьфинальный поединок сборных Испании и Франции.

Два предыдущих четвертьфинала прошли в польских городах - Варваве и Гданьске.

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Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в противостоянии Португалия-Чехия победили пиренейцы, которые и встретятся с победителем "донецкой" пары.

Также отметим, что сегодня хорек-предсказатель Фред уверенно предсказал победу сборной Испании.

Во втором четвертьфинале прошедшем 22 июня, Германия победила сборную Греции и вышла в полуфинал на победителя пары Англия-Италия, которые 24 июня сыграют в Киеве.

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Фото: Остров

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