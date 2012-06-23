В Донецке фанаты Испании устроили фан-парад: из аэропорта к стадиону

В Донецк продолжают прибывать болельщики сборной Испании. Сразу после таможенного контроля в аэропорту все фанаты отправляются к "Донбасс-Арене".
{1-}
Об этом сообщает "Остров".
Как известно, сегодня на стадионе состоится четвертьфинальный поединок сборных Испании и Франции.
Два предыдущих четвертьфинала прошли в польских городах - Варваве и Гданьске.
{3-}
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в противостоянии Португалия-Чехия победили пиренейцы, которые и встретятся с победителем "донецкой" пары.
Также отметим, что сегодня хорек-предсказатель Фред уверенно предсказал победу сборной Испании.
Во втором четвертьфинале прошедшем 22 июня, Германия победила сборную Греции и вышла в полуфинал на победителя пары Англия-Италия, которые 24 июня сыграют в Киеве.
{2-}
{4-}
Фото: Остров
Новости по теме:
Плей-офф Евро-2012: все о решающих матчах чемпионата
Хорек Фред назвал победителя матча Испания-Франция
Испанским болельщикам в Донецке придется выложить за хостелы по 200 евро
Евро-2012: чемпионы в Донецке и начало новой "оккупации" Киева