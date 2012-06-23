Ходжсон: почему бы Евро-2012 не выиграть Англии?

{1-} Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон уверен, что его команда способна победить на Евро-2012, несмотря на то, что не считается фаворитом турнира.

Об этом он заявил официальному сайту УЕФА.

«Всегда надо верить в то, что у тебя есть шанс. Нужно верить в то, что если будешь выкладываться по максимуму, и тебе еще немного повезет, то ты сможешь пройти весь путь до конца. У нас есть наглядные примеры из истории: Дания в 1992 году, Греция в 2004-м. Пресса всего мира списала их со счетов. Ну, не знаю, что писали газеты в Греции, но в Дании точно ничего хорошо, ведь команда попала на турнир в последнюю минуту. Так что прецеденты есть. Почему бы в этот раз чемпионат не выиграть нам?», - отметил Ходжсон.

При этом тренер старается быть реалистом.

«Мы отлично понимаем, что для достижения положительного результата в этом матче нам необходимо показывать тот же высокий уровень, что и на групповом этапе. Ничего не потерять из того, что у нас хорошо получалось, и продолжить работу над тем, что нуждается в улучшениях», - отметил он.

Напомним, что сборная Англии заняла первом место в группе D и 24 июня сыграет в четвертьфинале в Киеве против Италии.

«У итальянцев, по традиции, талантливая сборная. Как и всегда, у нее есть очень техничные игроки, особенно в центре поля. Они здорово обращаются с мячом, хорошо держат его в игре, комбинируют, находят передачами нападающих. Группа атакующих игроков сборной Италии представляет большую опасность, а сзади у нее очень крепкие защитники. Кроме того, у нее один из лучших вратарей мира – Джанлуиджи Буффон», - оценил соперника наставник англичан.

«С другой стороны, наша команда и сама может похвастать классными исполнителями, которых, я уверен, итальянцы будут опасаться», - подчеркнул Ходжсон.

фото: sport.ua

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