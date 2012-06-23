В Украине россияне, спешившие на футбол, попали в ДТП: погибла молодая девушка

{1-} В Черкасской области четверо россиян, спешивших посмотреть футбольный матч Евро-2012, попали в ДТП. Погибла молодая девушка, еще трое граждан России были госпитализированы.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщили в ГАИ, авария произошла 22 июня на автодороге Киев-Одесса в Черкасской области.

Гражданин России, который управлял автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением и столкнулся с металлическим отбойником дороги.

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После столкновения автомобиль вылетел на обочину и несколько раз перевернулся.

Водитель и два пассажира были госпитализированы, а 25-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Сотрудникам ГАИ водитель рассказал, что россияне приехали в Украину на матчи Евро-2012, и в перерыве между матчами решили съездить в Одессу.

22 июня россияне спешили вернуться в Киев, чтобы посмотреть в фан-зоне очередной матч.

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