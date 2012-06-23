Синоптики рассказали о погоде на завтра - в Киеве солнечно и сухо

{1-} В ближайшие сутки, 24 июня, в западных и северных областях Украины будет без осадков; на остальной территории сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В южной части, в восточных, ночью в Днепропетровской и Полтавской областях кратковременные дожди, грозы местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, ночью в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, в Винницкой и Полтавской областях ночью 12-17°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 25-30°, в южной части местами 32-34°.

В Киеве и области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днём 24-26°.

Отметим, что в Киеве самая высокая температура 24 июня была зарегистрирована в 1924 году – 33,2, а самая низкая – в 1949 году: 7,8.

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