Англичанам в рекламе очков показали незаcчитанный гол Украины на Евро-2012

{1-} В британской газете The Guardian 21 июня был размещен рекламный модуль очков Specsavers с фотографией незасчитанного гола на матче Украина-Англия во время Евро-2012 по футболу.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Рекламный модуль был размещен также в The New York Times.

Под фотографией размещена надпись на украинском «Вам треба було пiти до Specsavers (as they say in Ukraine)». На снимке запечатлен момент матча Украины и Англии, когда Марко Девич забивает англичанам гол, после чего из-за линии ворот его выбивает защитник сборной Англии Джон Терри.

Судья матча Виктор Кашшаи не засчитал данный гол во время матча, но впоследствии признал свою ошибку.

Это не первый случай использования событий на поле Евро-2012 в рекламных целях.

Датский футболист Никлас Бендтнер во время матча Дания-Португалия продемонстрировал зрителям трусы с символикой ирландской букмекерской конторы Paddy Power.

УЕФА оштрафовала Бендтнера за этот поступок на 100 тысяч евро. Штраф футболиста вызвалась оплатить сама Paddy Power.

Фото: sostav.ru

Новости по теме:

Как судья не засчитал гол Украины: ВИДЕО

Незасчитанный гол Девича: западные СМИ поддержали Украину

Группа «ненавижу Кашшаи» в Facebook собрала уже 32 тысячи

Британские эксперты не понимают, почему не засчитали гол Девича