В Донецке начался четвертьфинал Евро-2012: Испания-Франция

{1-} На "Донбасс Арене" начался третий полуфинальный матч между сборными Испании и Франции.
Команды вышли на поле в таких составах:
Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва
Тренер: Висенте Дель Боске
Франция: Льорис (капитан), Дебюши, Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда, МВиля, Бензема
Тренер: Лоран Блан
Отметим, что харьковский хорек-прорицатель Фред, угадавший обеих победителей предыдущих четвертьфиналов, дал свой прогноз на игру в Донецке.
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