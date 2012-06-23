В Донецке начался четвертьфинал Евро-2012: Испания-Франция

{1-} На "Донбасс Арене" начался третий полуфинальный матч между сборными Испании и Франции.

Команды вышли на поле в таких составах:

Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва

Тренер: Висенте Дель Боске

Франция: Льорис (капитан), Дебюши, Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда, МВиля, Бензема

Тренер: Лоран Блан

Отметим, что харьковский хорек-прорицатель Фред, угадавший обеих победителей предыдущих четвертьфиналов, дал свой прогноз на игру в Донецке.

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