Число погибших в Хорватии увеличилось до восьми

{1-} Число погибших в результате аварии автобуса в Хорватии возросло до восьми человек, еще 43 получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Напомним, утром 23 июня чешский туристический автобус, который направлялся в сторону Загреба, пробил ограждение, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся набок.

Авария произошла примерно в 230 км от Загреба.

Раненых доставили в больницу города Госпича.

фото: mobus.com

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