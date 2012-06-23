Число погибших в Хорватии увеличилось до восьми

{1-} Число погибших в результате аварии автобуса в Хорватии возросло до восьми человек, еще 43 получили ранения.
Об этом сообщает ВВС.
Напомним, утром 23 июня чешский туристический автобус, который направлялся в сторону Загреба, пробил ограждение, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся набок.
Авария произошла примерно в 230 км от Загреба.
Раненых доставили в больницу города Госпича.
фото: mobus.com
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