Футболисты сборной Италии приехали в Киев с женами и детьми

{1-} В Украину 23 июня прибыли сборные Италии и Англии, которые 24 июня сыграют за выход в полуфинал Евро-2012 на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Об этом сообщает «Украина-2012».

В 13.45 самолет с итальянцами на борту приземлился в международном аэропорту «Киев» в Жулянах.

Встречать итальянцев в аэропорт прибыл посол Италии в Украине Фабио Фаббри.

В Украину футболисты команды прибыли со своими семьями, даже маленькими детьми. После прилета итальянцы сразу сели в свой фирменный автобус и отправились к базе размещения.

В свою очередь, футболисты сборной Англии приземлились в том же аэропорту на два часа позже – в 17.30 по Киеву.

Сразу после прибытия англичане сели в свой фирменный автобус и отправились к базе размещения.

Напомним, в четвертьфинале 24 июня сборная Англии сыграет с командой Италии. Начало игры - 21.45.

Фото, видео: «Украина-2012»

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