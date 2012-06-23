Испания выиграла первый тайм четвертьфинала Евро-2012

{1-} В третьем четвертьфинале Евро-2012 между сборными Испании и Франции чемпионы мира, которые открыли счет, выиграли первый тайм.

Напомним, после комбинации, которую начал Андрес Иниеста, в прорыв по левому флангу отправился Хорди Альбу, который сделал выверенную передачу в штрафную на Хаби Алонсо.

Хаби, не оставляя никаких шансов голкиперу, поразил ворота ударом головой – 1:0.

Команды вышли на поле в таких составах:

Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва

Тренер: Висенте Дель Боске

Франция: Льорис (капитан), Дебюши, Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда, МВиля, Бензема

Тренер: Лоран Блан

Напомним, что харьковский прорицатель, хорек Фред, угадавший обеих победителей предыдущих четвертьфиналов, дал свой прогноз на игру в Донецке - его фаворитом стала именно Испания.

видео, фото: yandex/ ru , УНИАН

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