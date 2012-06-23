Испания забивает пенальти: 2:0

{1-}
Испанец Хаби Алонсо оформил дубль - его второй мяч был забит с пенальти.
Алонсо оказался автором обеих мячей в ворота сборной Франции - первый мяч он забил на 19-й минуте ударом головой.
Напомним, команды вышли на поле в таких составах:
Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва
Тренер: Висенте Дель Боске
Франция: Льорис (капитан), Дебюши, Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда, МВиля, Бензема
Тренер: Лоран Блан
фото, видео: УНИАН, yandex.ru
Новости по теме:
Плей-офф Евро-2012: все о решающих матчах чемпионата
В Донецке фанаты Испании устроили фан-парад: из аэропорта к стадиону
Немецкий каток «раскатал» Грецию
Евро-2012: чемпионы в Донецке и начало новой "оккупации" Киева