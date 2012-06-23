Испания забивает пенальти: 2:0

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Испанец Хаби Алонсо оформил дубль - его второй мяч был забит с пенальти.

Алонсо оказался автором обеих мячей в ворота сборной Франции - первый мяч он забил на 19-й минуте ударом головой.

Напомним, команды вышли на поле в таких составах:

Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва

Тренер: Висенте Дель Боске

Франция: Льорис (капитан), Дебюши, Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда, МВиля, Бензема

Тренер: Лоран Блан

фото, видео: УНИАН, yandex.ru

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