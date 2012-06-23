Испания выходит в полуфинал Евро-2012

{1-} Сборная Испании, которая благодаря дублю Хаби Алонсо обыграла Францию, вышла в полуфинал Евро-2012, где встретится с командой Португалии.

Четвертьфинальный матч проходил 23 июня на "Донбасс Арене", в Донецке.

Первый мяч был забит 19-й минуте ударом головой после изящной комбинации.

Второй - с пенальти в концовке поединка.

Команды играли на поле "Донбасс-Арены" в таких составах:

Испания: Касильяс, Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста (Касорла, 84), Хави, Фабрегас (Торрес, 67), Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва (Педро Родригес, 65)

Тренер: Висенте дель Боске

Франция: Льорис, Дебюши (Менез, 64), Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда (Насри, 65), М'Вила (Жиру, 79), Бензема

Тренер: Лоран Блан

Голы: Хаби Алонсо (19, 90+1, с пенальти)

Предупреждения: Серхио Рамос (31), Кабай (42), Менез (76)

Как сообщал "Главред" ранее, в полуфинал, кроме Испании и Португалии, вышла также сборная Германии, которая 28 июня сыграет с победителем завтрашней встречи Англия-Италия.

фото, видео: УНИАН, youtube.com/

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