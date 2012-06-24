Центр Киева снова перекроют из-за Евро-2012: список улиц

Во время проведения матчей Евро-2012 в центре Киева будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает УНИАН.

24 июня и 1 июля движение транспорта будет перекрываться с 10.00 и до окончания матча, плюс еще три часа после его окончания.

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Движение будет перекрываться на улицах: Большая Васильковская (на участке от улицы Ивана Федорова до бульвара Тараса Шевченко); Ивана Федорова (на участке от ул. Б.Васильковской до ул. Предславинская); Димитрова (на участке от Б. Васильковской до ул. Анри Барбюса); Анри Барбюса (на участке от ул. И. Федорова до ул. Димитрова); пер. Лабораторный (на участке от ул. Летней до Федерации футбола Украины); ул. Физкультуры (на участке от ул. Антоновича до НСК «Олимпийский»); Жилянская (на участке от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели); Саксаганского (на участке от ул. Антоновича до ул. Эспланадной); Шота Руставели; Эспланадная; Рогнединская; Бессарабская площадь (при этом проезд по ул. Бассейной и Крутому спуску остается открытым); Скоропадского; бул. Леси Украинки (на участке от ул. Госпитальной до пер. Щорса в обеих направлениях); пер. Госпитальный; ул. Госпитальная.

Кроме того, будет изменено направление одностороннего движения на улице И.Федорова – на участке от ул. Антоновича до ул. Б. Васильковской оно изменяется на противоположное, то есть направление движения транспорта от ул. Б. Василькивской до ул. Антоновича.

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