На Евро-2012 Хави побил рекорд Зидана

{1-}

Полузащитник сборной Испании Хави по результатам игры на Евро-2012 установил новый рекорд количества точных передач в матчах финальной стадии чемпионатов Европы,

После четвертьфинального матча с командой Франции (2:0) на его счету 734 точных паса на Евро-2012, что является абсолютным рекордом, сообщает sports.ru.

Напомним, предыдущее достижение принадлежало хавбеку «Ле Блюс» Зинедину Зидану – 707 передач.

Как ранее писал Главред, в третьем четвертьфинальном матче Евро-2012 испанцы – действующие чемпионы мира и Европы – подтвердили свой статус, не оставив никаких шансов сборной Франции: 2:0.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

Фото: sports.ru

Плей-офф Евро-2012: все о решающих матчах чемпионата

Новости по теме:

Испания выбила с Евро-2012 обидчика Украины. Фото, видео, обзор матча

Испания выходит в полуфинал Евро-2012

Англичанам в рекламе очков показали незаcчитанный гол Украины на Евро-2012

Групповой этап Евро-2012 в цифрах: рекорды и поражения