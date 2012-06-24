Французский тренер: Испания была лучше

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После поражения в четвертьфинале Евро-2012 от сборной Испании со счетом 0:2 французы сетуют на невезение, но признают, что испанцы играли лучше.

Об этом тренер французской сборной Лоран Блан заявил на послематчевой пресс-конферениции, сообщает Football.ua

"Мы не можем радоваться тому, что проиграли. Когда ты уезжаешь с Евро, это еще более обидно. Все игроки хотели победы. Ненормально ее не хотеть".

"Мы могли сыграть лучше во втором тайме. Однако вы знаете, что испанцы хороши. Нет ничего зазорного в том, чтобы признать - Испания была лучше. Мы сожалеем о том, как пропустили первый гол. Все же они нас немного боялись, особенно нападающих. Даже при счете 0:1, мы играли куда лучше и имели небольшие моменты, хотя чистых возможностей у нас не было. Игроки отдали себя борьбе, играли лучше технически, но испанцам сложно создать проблемы".

В то же время, Блан уверен, что из поражения команда вынесет хороший урок.

"Мы расстроены вылетом. Это читается на лицах игроков и всего персонала. Мы должны провести анализ Евро, разобрать все по косточкам. Все это будет сделано совсем скоро. Я не могу быть довольным. Были подъемы, были спады. Посмотрим, что выйдет из этого в дальнейшем".

"Мы знаем, что Испания - великая футбольная нация, у которой игра сборной построена на игроках двух клубов. Конечно, это существенная подмога тренеру сборной. Мы были в такой же ситуации два-три года назад. В чемпионате Англии много иностранцев, но именно в сборной много игроков Челси, Ман.Юнайтед. Конечно, это помогает. В нашей стране, в наших условиях, такой момент сложно получить на долгосрочной основе. Создание команды вообще не может быть краткосрочным проектом", – резюмировал тренер сборной Франции.

Как ранее писал Главред, 23 июня в третьем четвертьфинальном матче Евро-2012 испанцы – действующие чемпионы мира и Европы – подтвердили свой статус, не оставив никаких шансов сборной Франции: 2:0.

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Плей-офф Евро-2012: все о решающих матчах чемпионата

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