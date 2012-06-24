В Кременце пес искусал лицо 6-летней девочке

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В Тернопольской области собака набросилась на 6-летнего ребенка и искусала ему лицо.

Несчастье произошло в городе Кременце. Спасатели утверждают, что на ребенка напала домашняя собака, сообщает УНИАН.

Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «кусанные раны лица».

Как ранее писал Главред, в апреле ужасный случай произошел в Крыму – в курортной Ялте во время прогулки по туристической «Боткинской» тропе собаки напали на 13-летнюю девочку и искусали ей ноги.

Девочка самостоятельно добралась до Ливадийской больницы, где ей была оказана медицинская помощь. У потерпевшей от собачьих укусов многочисленные раны обеих нижних конечностей. Она находится в отделении детской хирургии в удовлетворительном состоянии.

фото: zoonoz.ru

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