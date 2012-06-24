Испанский тренер: обыграть Францию было непросто

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Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске, доволен игрой в четвертьфинале Евро-2012 и нацелен на подготовку к полуфиналу, в котором команда встретится со сборной Португалии.

Об этом он заявил 23 июня на послематчевой пресс-конференции, сообщает Football.ua.

"Удобных матчей на Евро нет и быть не может. Да, обыграть Францию было непросто, так же, как и в товарищеском матче. Впрочем, стоит помнить о том, что нам предстоит игра против Франции в отборе ЧМ-2014. Мы достаточно хорошо изучили эту команду".

"Мы немного подустали в конце матча, но это нормально. Мы будем отдыхать, сделаем все, для того, чтобы восстановить силы. Да, для нас то, что Португалия будет иметь на два дня отдыха больше - минус. К тому же, игра в Гданське против Хорватии была тяжелой - мы играли по жаре. Это еще один минус".

"Я не хочу обсуждать действий и решений французского тренера. Мы были сильны на левом фланге, благодаря игре Альбы и Иньесты - оттуда пришел первый мяч. Они играли вперед, Жиру и Насри обострили игру. Я не думаю, что Франция изначально решила окопаться возле своих ворот и ждать. Просто мы создали им больше неприятностей".

"Мы возвращаемся в Польшу, в место, где провели большую часть турнира, а вот в четверг мы вернемся в Донецк".

Как ранее писал Главред, 23 июня в третьем четвертьфинальном матче Евро-2012 испанцы – действующие чемпионы мира и Европы – подтвердили свой статус, не оставив никаких шансов сборной Франции: 2:0.

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