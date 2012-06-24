На Камчатке произошло мощное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло утром 24 июня у восточного побережья Камчатки.

Об этом представитель камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщил РИА Новости.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 15.15 местного времени (06.15 по Киеву), располагался в 50 километрах от мыса Озерный на глубине 65,8 километра под морским дном.

Жители населенных пунктов Камчатского края существенных подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как ранее писал Главред, 19 июня землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от Алеутских островов на Аляске. Эпицентр подземных толчков, зарегистрированный в 06.56 по местному времени во вторник, располагался в 120 километрах северо-западнее острова Атту в акватории Берингова моря и в 866 километрах к востоку от российского Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,9 километра.

А днем раньше, 18 июня землетрясение магнитудой 6,4 произошло вблизи восточного берега японского острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 31 км и на расстоянии 28 км к юго-востоку от города Офунато.

фото: lastampa.it

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