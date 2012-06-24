Анонс последнего четвертьфинала Евро-2012: Англия – Италия

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Евро-2012 вышел на финальную стадию.

В 21:45 24 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве пройдет последний четвертьфинальный матч чемпионата, в котором встретятся сборные Англии и Италии.

Наверняка Рой Ходжсон не станет вообще прибегать к изменениям в составе по сравнению с поединком против Украины. Линия обороны у англичан вообще неизменна на протяжении турнира, а фланговые хавбеки Уолкотт и Окслейд-Чемберлен больше нужны для выходов на замену. Касательно линии атаки, то связка Руни - Уэлбек не показала своих лучших качеств, но все ждут прогресса в их действиях.

Угадать выбор Чезаре Пранделли невероятно трудно, он и сам шутил по поводу того, что впервые за время его работы в сборной состав остается тайной.

Первые два матча Скуадра Адзурра играла по схеме 3-5-2, а против Ирландии было четыре защитника и насыщенный центр поля. Ожидается, что против Англии Пранделли, скорее всего, предпочтет второй вариант. На флангах обороны, как и против Ирландии, сыграют Абате и Бальдзаретти, а Кьеллини в обороне заменит Бонуччи. В середине поля также ожидаемый вариант, только вот были проблемы со здоровьем у Мотты, и вместо него с первых минут может выйти Монтоливо. На острие атаки рядом с Кассано точно будет Балотелли, против Англии его появление особое значение имеет.

АНГЛИЯ–ИТАЛИЯ

Арбитр Педру Проенса (Португалия).

Ориентировочные составы:

Англия: Харт – Джонсон, Терри, Лескотт, Коул – Милнер, Паркер, Джеррард, Янг – Руни, Уэлбек

Италия: Буффон – Абате, Барцальи, Бонуччи, Бальдзаретти – Де Росси, Пирло, Маркизио – Монтоливо – Балотелли, Кассано

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Кьеллини (Италия)

Прямая трансляция на Первом национальном и ТК Футбол.

Предматчевые заявления:

Рой Ходжсон, наставник сборной Англии:

"Сборная Италии произвела на нас сильное впечатление. Она прекрасно сочетает в себе молодость и опыт, а также отличную физическую готовность. Нам нужно продемонстрировать свою лучшую форму и повторить все то хорошее, что было в предыдущих матчах. Если мы позволим итальянцам вести игру, вечер будет долгим".

Чезаре Пранделли, наставник сборной Италии:

"Мы смотрели матчи сборной Англии. Мы отметили, что это одна из самых организованных сборных Европы. Они фокусируют внимание на небольшом участке поля в 40 метров. Англичане будут играть в высоком темпе и бороться за мяч, но нам надо завладеть инициативой".

Скотт Паркер, полузащитник сборной Англии:

"У Италии хорошо организованная команда и отличные игроки. Некоторые из них обладают богатым опытом участия в подобных турнирах и знают, как выигрывать решающие матчи. В воскресенье нам будет крайне нелегко, и все это осознают".

Марио Балотелли, нападающий сборной Италии:

"Надеюсь, матч будет хорошим. Уверен, мне будет интересно сыграть против партнеров по Манчестер Сити. Я хочу их обыграть, пусть даже это мои одноклубники. Хочу, чтобы они проиграли".

История и факты

Всего сыграно 22 матча: +7=6-9 28:26, из них официальных: +1=1-4 3:6

Англия только однажды побеждала в официальных матчах Италию, случилось это в отборе к ЧМ-78, а за Англию забивали Киган и Брукинг; кроме этого матча, в пяти играх англичане забивали только однажды и брали очки только раз;

Последний официальный поединок соперников, который был сыгран еще в 1997 году; завершился вничью 0:0

Команды не встречались даже в товарищеских матчах с марта 2002 года, тогда Италия победила в гостях 2:1 (Фаулер - Монтелла-2).

Плей-офф Евро-2012: все о решающих матчах чемпионата

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